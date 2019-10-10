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الانتخابات التونسية.. فوز حركة النهضة بـ٥٢ مقعدا بالبرلمان وقلب تونس بـ٣٨
الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز حركة النهضة بـ٥٢ مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مقابل ٣٨ مقعدا لحزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي.
وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي: حصلت حركة النهضة على ٥٢ مقعدا، وحزب قلب تونس على ٣٨ مقعدا، والتيار الديمقراطي على ٢٢ مقعدا.
وأضاف رئيس الهيئة، حصل ائتلاف الكرامة على ٢١ مقعدا، والحزب الدستوري الحر على ١٧ مقعدا، وحركة الشعب على ١٦ مقعدا.
فيما أظهرت النتائج الأولية حصول حركة تحيا تونس، التي يتزعمها رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد على ١٤ مقعدا فقط.
ويتكون مجلس نواب الشعب التونسي من 217 مقعدا.
وتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألفا و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
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