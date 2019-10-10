شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو.. ونحتاج لزيادة الإنفاق فى التعليم والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد الكلى فى مصر يمر بحالة من النمو، لافتًا إلى أنه يتفق مع حديث رئيس الوزراء عن زيادة معدلات النمو بشكل مناسب خلال السنوات الأخيرة كذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادى ونجاحها.

أضاف فؤاد، فى تصريحات له، أن مستوى معيشة الفرد فى مصر لا يزال لا يتماشى مع سرعة وتيرة الإجراءات الاقتصادية فى مصر، هذا إلى جانب أن الإنفاق العام فى التعليم والصحة لا يزال ضعيفا كما أن هناك مشكلة فى أولويات الإنفاق الحكومى كذلك إجراءات الترشيد الحكومى.

Advertisements

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة تتعلق بأداء الحكومة، وهى أنها لا ترد على طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة للنواب وهذه المشكلة لأنه يبلور عدم وجود حوار حقيقى بين الحكومة والنواب وهو أمر يستحق المراجعة من قبل الحكومة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال جلسة عقدت بمجلس النواب، إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عامًا لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهاداً فى العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلى التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت فى محافظة بنى سويف مؤخراً، واحفظ اسم المستشفيات التى تحتاج للتطوير.

وأضاف مدبولى، " نعلم أيضًا أن المواطن يعانى من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا أيضًا نعلم مدى الحاجة إلى شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلى 35 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، منها تم تخصيص 5 مليارات ونصف مليار العام الماضى وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنستطيع رصف الشوارع بالمدن والقرى فى حد أقصى 3 سنوات".