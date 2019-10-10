ملف شمهروش..سفيرة النرويج ترابد بالمحكمة إلى غاية منتصف الليل للاستماع لتصريحات المتابعين..والمرافعات 23 أكتوبر

أنهت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، قبل قليل، الإستماع لكافة المتهمين ال24 في ملف جريمة شمهروش فيما قررت تحديد 23 من أكتوبر الجاري موعدا للجلسة المقبلة التي ستشهد البث في طلبات الدفاع، والبدء في تقديم المرافعات.

وبعد أن استمعت سابقا إلى المتهمين الأربعة الأساسيين بالملف، استكملت المحكمة في جلسة امتدت إلى منتصف ليلة الأربعاء الخميس، إلى 20 متهما كلهم أدينوا ابتدائيا، فيما شددوا على إنكار كل التهم الموجهة إليهم خلال جلسة اليوم.

وكسابقاتها، عرفت جلسة الأربعاء حضور سفيرة النرويج، التي تابعت أطوار المحاكمة منذ البداية، حيث أصرت على البقاء والإصغاء إلى إفادات المتهمين ولم تغادر إلا بعد رفع الجلسة حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا بعد تحديد القاضي موعد الجلسة المقبلة.

جدير بالذكر أن الطور الابتدائي عرف الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة منفذي الجريمة، عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، فيما حكم بالسجن المؤبد على المتهم الرابع عبد الرحمان خيالي، والذي كان قد تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في تنفيذ الجريمة البشعة، فيما وزعت أحكام بالسجن النافذ بين باقي المتهمين تراوحت بين 5 سنوات و30 سنة.