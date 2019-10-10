"الجارديان": تحذيرات من هروب الدواعش من مخيم الهول بسوريا

توقع أشخاص داخل مخيم الهول أن يتم إطلاق سراح النساء والأطفال في أكبر مركز اعتقال لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا، والذي يهيمن عليه الأكراد في أعقاب عدوان تركي على المنطقة.



وسيطرت حالة من التوتر على المخيم الذي يضم نحو 60 ألف امرأة وطفل تربطهم صلات وثيقة بداعش، و10 آلاف نازح، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية، الأحد، ما مهد الطريق للعدوان التركي.

وذكرت سيدة معتقلة، في رسالة لصحيفة الجارديان عبر تطبيق واتساب، أن بعض النساء المتطرفات، بما في ذلك بعض النساء اللائي اتُهمن بقتل سجينات أخريات رفضن التمسك بأفكار تنظيم داعش الإرهابية، يعتقدن أن خلايا إيزيس النائمة في المنطقة ستهاجم الحراس الأكراد وتحرر من في الداخل خلال اليومين المقبلين.

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وأضافت "أنهم يعرفون أن العدوان التركي بدأت، بعد العيش في هذا المكان الرهيب لعدة أشهر أصبحوا مستعدين لاغتنام هذه الفرصة للخروج".





ويوجد حالياً نحو 90.000 رجل وامرأة وطفل من المناطق الخاضعة سابقا لسيطرة داعش في مراكز اعتقال تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وثارت الشكوك حول مصير هؤلاء عقب إعلان ترامب سحب 1000 جندي من القوات الأمريكية الخاصة في المنطقة، مما يزيل فعلياً حائط الصد الذي حال دون مهاجمة تركيا قوات سوريا الديمقراطية.



وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عدوانا في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.