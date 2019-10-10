الان تتابع “النهضة” يتصدر انتخابات تونس و حزب “القروي” يحل ثانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس ليل الأربعاء تصدّر كلّ من حزب “النهضة” ذي المرجعية الإسلاميّة وحزب نبيل القروي “قلب تونس” نتائجَ الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد الفائت.

ونالَ “النهضة” 52 مقعداً و”قلب تونس” 38 مقعداً. وألغت الهيئة مقاعد من أحزاب وقائمات، بسبب “الإشهار السياسي”، على ما أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي.

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