اقتراح في الكونجرس بتجميد أموال أردوغان ردا على العدوان

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام والديمقراطي كريس فان هولن، عن عقوبات مقترحة ضد تركيا منها استهداف أصول الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.



كما ستفرض الولايات المتحدة، بموجب تشريع مقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة التركية المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيرا إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار الذي اتخذه بسحب القوات العسكرية من شمالي سوريا كان صحيحا، موضحا أن الدخول في مناطق النزاع بالشرق الأوسط كان خطأ فادحا.

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وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده أشرفت على نقل عناصر خطيرة من تنظيم داعش خارج سوريا، مطالبا أوروبا باستعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف داعش.

وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عدوانا على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.