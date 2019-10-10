شكرا لقرائتكم خبر عن الانشقاقات تتواصل.. وزير تركي جديد في قائمة المستقيلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا السابق في تركيا نهاد أرجون استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك عبر «تغريدة» نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس (الأربعاء)، قائلاً: «اعتبارا من الساعة السادسة والربع من يوم الثالث عشر من سبتمبر الماضي قدمت استقالتي من حزب العدالة والتنمية عبرالموقع الإلكتروني للحكومة».

وأكمل: «اتخذت هذا القرار بعد استشارات شاملة أجريتها مع عائلتي وأصدقائي. أتقدم بالشكر لكل الرفاق الذين مارست معهم السياسة ضمن حزب العدالة والتنمية»، فيما لم يقدم الوزير السابق أي تفاصيل حول أسباب استقالته، التي تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاستقالات داخل صفوف الحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم شهد مجموعة من الاستقالات المتتالية عقب إعلان وزير الاقتصاد السابق علي باباجان استقالته في يوليو الماضي، ثم توالت الاستقالات مع إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الاستقالة أخيراً، في الوقت الذي يسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة.

وكانت النسبة الأكبر من الاستقالات والانشقاقات في صفوف حزب العدالة والتنمية، في مدينة قونيا، مسقط رأس داود أوغلو، تليها العاصمة أنقرة، ثم إسطنبول.