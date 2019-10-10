شكرا لقرائتكم خبر عن معارك في جنوب الحديدة وإحباط هجوم إرهابي بـ«مسيّرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أحبط الجيش الوطني أمس (الأربعاء) هجوماً إرهابياً أطلقته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في محافظة الجوف اليمنية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وقال مصدر عسكري يمني أن الجيش تمكن من إسقاط الطائرة قبل تنفيذها للهجوم الإرهابي في ثاني هجوم من نوعه تنفذه المليشيا على مواقع الجيش الوطني في مناطق التماس بمحافظتي حجة والجوف.

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري اندلاع معارك عنيفة أمس في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، موضحاً أن المليشيا نفذت هجوماً على منطقة الفازة الساحلية لكن الجيش الوطني تمكن من إفشالها.

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وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني بالحديدة العقيد مأمون المهجمي لـ«الخليج 365» أن الهجوم جاء بعد ساعات من قيام المليشيا بالدفع بتعزيزات كبيرة إلى محاور مختلفة بجبهة الساحل الغربي لليمن من بينها مدينة زبيد ووزعت على المزارع الجبلية المتاخمة لمديرية التحيتا، موضحاً أن الجيش يتابع تلك التعزيزات ورصد تحركاتها أولاً بأول، إذ جرى نقل بعض تلك التعزيزات إلى مناطق التماس في الدريهمي وحيس وكيلو 16.

من جهة ثانية، فككت الفرق الهندسية للجيش الوطني أمس الأول حقول ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

وتمكنت القوات الحكومية من كشف تلك الألغام أثناء قيامها بعملية مسح ميداني لعدد من الأحياء التي كانت تسيطر عليها المليشيا قبل فرارها منها من بين تلك الألغام ألغام فردية وآليات وعبوات مفخخة.