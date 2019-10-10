جونسون يدعو ترمب الى التراجع عن الضرائب على البضائع الأوروبية









اسماء السيد - لندن: عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "خيبة أمله" الأربعاء حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركيّة على منتجات بريطانيّة وأوروبية، مطالباً إيّاه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.

وبعد صدور قرار عن منظّمة التجارة العالميّة لصالح واشنطن في قضيّة الدعم الأوروبي لمجموعة ايرباص، وصنّفتها غير قانونيّة، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنّها ستفرض في 18 تشرين الأول/اكتوبر رسوماً جمركيّة عقابيّة على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.

وقال جونسون الذي تحدّث هاتفيّاً مع الرئيس الأميركي إنّ قرار ترمب "سيضرّ" بقطاعات عدّة، بما في ذلك المشروبات الروحيّة، داعياً إلى "عدم فرض هذه الرسوم".

