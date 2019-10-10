اسماء السيد - لندن: عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "خيبة أمله" الأربعاء حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركيّة على منتجات بريطانيّة وأوروبية، مطالباً إيّاه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.
وبعد صدور قرار عن منظّمة التجارة العالميّة لصالح واشنطن في قضيّة الدعم الأوروبي لمجموعة ايرباص، وصنّفتها غير قانونيّة، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنّها ستفرض في 18 تشرين الأول/اكتوبر رسوماً جمركيّة عقابيّة على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.
وقال جونسون الذي تحدّث هاتفيّاً مع الرئيس الأميركي إنّ قرار ترمب "سيضرّ" بقطاعات عدّة، بما في ذلك المشروبات الروحيّة، داعياً إلى "عدم فرض هذه الرسوم".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يدعو ترمب الى التراجع عن الضرائب على البضائع الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.