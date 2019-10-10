شكرا لقرائتكم خبر عن ديكتاتورية غير مسبوقة.. أزمة بين أنقرة وواشنطن بسبب كاتب تركى معارض لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث كاتب تركى معارض لرجب طيب أردوغان أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عندما ألمح الكاتب التركى المعارض إلى حياة سياسية جديدة فى تركيا.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيفرى هوفينير على خلفية إعجاب السفارة الأمريكية فى أنقرة بتغريدة صحفى تركى معارض.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن حساب السفارة الأمريكية فى تركيا أعجب بتغريدة كتبها رئيس تحرير القسم التركي لموقع "أحوال تركية" أرجون باباهان، المعارض لأردوغان، دعا فيها الشعب التركى إلى الاستعداد لحياة سياسية جديدة بدون زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى، الذى يرقد حاليا فى المستشفى ويقول الأطباء إن حالته الصحية خطرة.

وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامى أقصوى، أشار إلى أنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكى، إلى مقر وزارة الخارجية التركية بدلا من السفير الأمريكى فى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، الذى يتواجد خارج المدينة، وطلب منه تقديم إيضاح صريح، حول قيام السفارة عبر حسابها على تويتر بالإعجاب بتغريدة تعود لأحد أعضاء منظمة فتح الله جولن.