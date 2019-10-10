شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح ملف الثروة الحيوانية وتطوير قطاع الطب البيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تفتح ملف التحديات التى تهدد الثروة الحيوانية والمتمثلة فى غياب الرقابة وضعف الأداء وانتشار الأمراض وذبح الإناث نتيجة ما وصل إليه قطاع الطب البيطرى.



وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد، خاصة أنه على مدى 20 عامًا، لم يكن هناك تطوير أو تحديث، وذلك فى ظل غياب العمالة الفنية المدربة، ونقص أعداد الأطباء بشكل يؤثر على قدرته فى مواجهة احتياجات السوق المترتبة على الزيادة السكانية.



وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الثروة الحيوانية تمثل أهمية كبرى، ولهذا تعد أولوية خلال دور الانعقاد الحالى، وسيتم مناقشة الأزمة فى حضور التنفيذيين للوقوف على الأسباب والخروج بتوصيات ملزمة للجهات المعنية لحل الأزمة بشكل نهائى، مع تشديد الرقابة لمنع ذبح الإناث لزيادة الثروة الحيوانية، فى إطار جهود الدولة للنهوض بها.