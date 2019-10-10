محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، قصف 181 هدفًا، بعد نحو ثماني ساعات من بدء عدوانها العسكري شمالي سوريا.
قالت الوزارة إن القوات البرية التركية دخلت سوريا شرقي نهر الفرات رفقة "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا الذي تشكل الأسبوع الماضي.
ولم تذكر الوزارة موقع تلك القوات، إلا أن شبكة "تي آر تي" الرسمية، قالت إن الهجوم البري في بلدتي تل أبيض وراس العين بدأ عبر أربعة طرق منفصلة.
وشنت تركيا وفصائل من الجيش الوطني المتحالفة مع أنقرة في وقت سابق الأربعاء هجومًا بريًا شمال شرقي سوريا، وسط تنديد عربي وعالمي واسع النطاق.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع التركية" تعلن قصف 181 هدفًا في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.