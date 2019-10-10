الإياتا: 47 مليار دولار دخل الإمارات من "الطيران المدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" تقريرًا حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، أشار إلى أن التركيز على هذا القطاع يسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل إضافية، والمساهمة بما يقرب من 80 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة بحلول عام 2037.

وأوضح التقرير أن قطاع النقل الجوي باعتباره من الأصول الاستراتيجية الأساسية في الدولة، يضخ 47.4 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات، بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

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كما توقع نموًا في سوق الطيران الإماراتي بنسبة 170% في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة.

وقال محمد علي البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الإمارات "شهدت تحولاً اقتصاديًا خلال الـ 25 العام الماضي، وكان قطاع الطيران محورًا جوهريًا في هذا التحول، ولا تملك دول كثيرة تقديرًا أفضل من الإمارات للفوائد الاقتصادية التي يتيحها الربط الجوي، ومن هنا فإن سياسات الدعم الحكومي لتطوير قطاع الطيران أثمرت عن أرباح مجزية للغاية.

وأضاف البكري أن الإمارات تحتل المركز الأول عالميًا في تسهيل عمليات التجارة الجوية، كما تتفوق على كامل منطقة الشرق الأوسط في الانفتاح على مستوى تأشيرات السفر، وهذا ما جعلها تتبوأ مكانة قوية في قطاع الطيران.​