بعد سنة من بحثه عن "زوجة توت عنخ آمون".. "حواس" يعلن "كشف فريد بالأقصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

يعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير، اليوم الخميس، عن كشف أثري فريد في وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار وعدد من الأثريين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ويترأس "حواس" بعثة أثرية ضخمة تضم عشرات الأثريين والفنيين والعمال المصريين في جبانة طيبة المعروفة باسم "وادي القرود" غرب الأقصر.

يشار إلى أنه مر عام كامل منذ بدأ الدكتور زاهي وفريق عمله في البحث عن قبر زوجة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون ولم يعرف حتى الآن إذا كان الاكتشاف الذي سيعلن عنه له صلة بهذا الشأن.

وقال مصدر أثري - فضل عدم نشر اسمه - أن حواس يعلن اليوم الخميس عن كشفين أثريين الأول في جبانة طيبة القديمة والثاني في محيط مقبرتي مرنبتاح ورمسيس الثالث في وادى الملوك الشرقي.