كشفه "الفيس بوك".. سايس يهدد السائقين بالسلاح أمام مستشفى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" يقوم بتهديد سائقي السيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعي بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمدينة الإسكندرية. وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى ذلك الشخص (عاطل، 27 سنة، سبق اتهامه في 19 قضية "سلاح أبيض، تشرد، أقراص مخدرة، ذخيرة، سرقة"، ومقيم بدائرة القسم. وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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