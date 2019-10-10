محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، الاحتفال بتسليم 60 منزلًا جرى تطويرها في قريتي الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنية.

جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون الثالث بين جمعية الأورمان الخيرية وصندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي 100 قرية على مستوى الجمهورية.

حضر الاحتفال جابر محمد مدير عام فرع جمعية الأورمان بأسوان، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والأهلية، علاوة على عدد من أسر وأهالي إدفو.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من "تحيا مصر والأورمان".. تطوير منازل قريتي "الرديسية وكلح الجبل" بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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