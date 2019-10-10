مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب بني سويف.
وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الذي يربط قرية الفنت الغربية بمدينة الفشن، ما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر وإصابة "محمد.ع.ج " ٤٥ سنة، موظف، بجرح قطعي بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد.
جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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