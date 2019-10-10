ألمانيا / قتيلان في إطلاق نارٍ بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد

أعلنت الشرطة في مدينة هاله شرق ألمانيا اليوم، الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ، عن مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد شوارع المدينة، قبل أن يلوذ منفذو الهجوم بالفرار.
وطوقت الشرطة المكان وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة، كما دعت السكان إلى ملازمة منازلهم.
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