ألمانيا / قتيلان في إطلاق نارٍ بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد

أعلنت الشرطة في مدينة هاله شرق ألمانيا اليوم، الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ، عن مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد شوارع المدينة، قبل أن يلوذ منفذو الهجوم بالفرار.

وطوقت الشرطة المكان وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة، كما دعت السكان إلى ملازمة منازلهم.