مركز الملك سلمان يواصل أعماله في لبنان واليمن والنيجر ونيجيريا

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، سفير أيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ميكوي، الذي استمع منه لشرح عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، وسبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية أيرلندا.

لقاء

التقى مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح المزروع أمس، وفدا من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات، وقدم له شرحا موجزا عن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز في 45 دولة.

عمليات

اختتمت أول من أمس، الحملة الطبية التطوعية للمركز لقسطرة القلب للبالغين في مدينة نيامي بجمهورية النيجر بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بإنجاز 52 عملية قسطرة لذوي الدخل المحدود تكللت بالنجاح.

واستهدفت الحملة التي استغرقت 8 أيام، إجراء عمليات قسطرة تداخلية قلب للمرضى والمصابين الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

لبنان

واصل المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، وذلك ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

وجرى توزيع 28 ألف رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

كما جرى توزيع 8 آلاف رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4 آلاف رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.

اليمن

وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، مساعدات إنسانية متنوعة للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، حيث جرى توزيع 615 سلة غذائية و25 خيمة و150 بطانية، في تجمعات بني حسن، والسادة الظهر، والتنابكة والطينية، استفاد منها 3,840 فردا.

نيجيريا

تمكنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها المركز، وتعمل حاليا في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا من إجراء 7,830 فحصا للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أجرى أطباء الحملة أيضا 263 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين فقط.

وحملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له تندرج ضمن البرامج التطوعية الخارجية التي دأب مركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاقها لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، ويقبل عليها المتطوعون السعوديون من مختلف التخصصات والأعمار والمناطق.

النيجر

Advertisements

- 52 قسطرة لذوي الدخل المحدود

- 8 أيام مدة الحملة

لبنان

- 40 ألف رغيف خبز توزع يوميا

- 28 ألفا للنازحين السوريين

- 8 آلاف للمحتاجين واليتامى اللبنانيين

- 4 آلاف للاجئين الفلسطينيين

اليمن

- 615 سلة غذائية في صعدة

- 25 خيمة

نيجيريا

- 7.830 فحصا للنظر

- 263 عملية جراحية

- 150 بطانية

- 3.840 مستفيدا