وسام أفغاني رفيع لتركي الفيصل

بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أقامت سفارة أفغانستان بالرياض حفل مراسم تكريم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، بتقليده وسام (غازي ميربچه خان) الذي يعد أعلى الأوسمة في أفغانستان، ويمنح للقادة والسيتاسيين الذين خدموا أفغانستان وشعبها، نظير جهوده وتقديم الدعم السياسي والاجتماعي والثقافي لأفغانستان، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بالرياض.

تقليد

قلّد وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد همايون قيوم خلال الحفل المعد بهذه المناسبة الأمير تركي الفيصل، وسام (غازي ميربچه خان) نيابة عن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، الذي أعرب (في رسالة فيديو مسجلة) عن امتنانه وتقديره لأمير تركي الفيصل الذي أعرب بدوره عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للرئيس الأفغاني، على تشريفه بمنحه هذا الوسام، ودعا الله أن يأخذ بيده وكافة الشعب الأفغاني إلى سلام دائم وازدهار قائم.

رحلة

قال الأمير تركي الفيصل في كلمته «رحلتي مع أفغانستان بدأت قبل 40 عاماً، فقد شرفني (الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله) - رحمهم الله - بمتابعة أوضاع أفغانستان، وتشرفت في رحلتي هذه بمرافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي ترأس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الأفغاني عندما كان أميراً للرياض، فهو من داوى جراحهم وواسى مكلومهم وآوى مشردهم واحتضن أيتامهم وأراملهم»، واصفاً الشعب الأفغاني بالنبيل والكريم والشهم.

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تثمين

ثمن السفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، جهود الأمير تركي الفيصل في أفغانستان في المجالات كافة، واصفاً إياه بأنه رجل سياسة وفكر وثقافة من الطراز الرفيع.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وبعض الشخصيات الأكاديمية من المملكة وأفغانستان.