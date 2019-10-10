اجتماع طارئ للجامعة العربية السبت لبحث العدوان التركي على سوريا

وأوضح في تصريح اليوم أن الاجتماع يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
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