مناورات سعودية - بحرينية للتصدي لعمليات إرهابية ضد منشآت البترول

الرياض (وكالات)

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين الذي بدأ الأحد الماضي في الأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي ممثلاً بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي. ويهدف التمرين إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم بن محمد البلوي أن القوات المشاركة نفذت عددًا من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية وحماية القوافل أثناء عبور المناطق المبنية وطرق فرض الطوق الأمني والتدرب على القتال في المناطق المبنية، إضافة إلى تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية. كما قامت وحدات من القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

إلى ذلك، انتقد المدير التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمين الناصر، غياب الحزم العالمي لوقف شن مزيد من الهجمات على المنشآت النفطية، بعد نحو شهر على الهجمات التي استهدفت منشآته، في بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية. وقال الناصر، في مؤتمر قطاع النفط والمال، في لندن: «إن غياب الحزم الدولي لاتخاذ تحرك ملموس، يمكن أن يشجع المهاجمين ما سيضع أمن الطاقة العالمي في خطر أكبر».