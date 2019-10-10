واشنطن (وكالات) دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاتحاد الأوروبي للتنديد بإيران وتحميلها المسؤولية بعدما قال إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1 أفرغت حمولتها من النفط في سوريا.

وكتب بومبيو على تويتر «أفرغت حمولة النفط من أدريان داريا1 في سوريا مما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق...

يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية».

وتم احتجاز السفينة الإيرانية أدريان داريا 1، المعروفة سابقًا باسم جريس 1، في الرابع من يوليو بالقرب من جبل طارق على أيدي الشرطة المحلية بمساعدة القوات البريطانية.

وأسهمت تأكيدات طهران بأن الناقلة لن تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي جبل طارق، في الإفراج عن الناقلة بعد حوالي خمسة أسابيع من احتجازها.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن النفط سيساعد الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية في بلاده، ويزكي العنف الطائفي الإيراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.