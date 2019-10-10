«السلطة» تطلب دعماً دولياً لإجراء الانتخابات بالقدس

رام الله، القاهرة (وكالات)

طلبت السلطة الفلسطينية، أمس، دعماً دولياً لإجراء الانتخابات البرلمانية، والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها عممت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة، لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وذكرت الوزارة، أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية، عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها، خاصة في شرق القدس.

وأكدت أن إعلان الرئيس محمود عباس، من على منبر الأمم المتحدة الدعوة للانتخابات العامة «يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني، صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه».

وكلف عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية، يتبعها بعد أشهر الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، بأن ملف قطاع غزة على رأس أولويات زيارته إلى مصر، والمستمرة منذ يومين.

وقال اشتية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارتنا إلى مصر». وأضاف: أن «المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة، فهناك 95 بالمئة من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55 بالمئة، والفقر إلى 72 بالمئة، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم». وأكد اشتية: «سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، وحرصاء على اكتمال المشهد الفلسطيني، وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعوة الرئيس عباس إلى انتخابات عامة، كمخرج لتوحيد شعبنا وإعادة الإشعاع الديمقراطي له».

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، فجر أمس، مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله - نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان فلسطينيين، خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، فإن عدداً من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً «72 عاماً» من حي فرش الهوى بمدينة الخليل، واقتادته لمعسكر «عوفر» المقام غرب مدينة رام الله، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد على عشر سنوات في سجون الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها التعسفية في محيط المسجد الإبراهيمي، وعلى الطرق المحاذية لمستوطنة «كريات أربع»، المقامة على أراضي الفلسطينيين، عقب إغلاقها المسجد وطرد الموظفين والمصلين من داخله، بدعوى تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى «يوم الغفران». وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من بلدة سلوان، كما تم التحقيق مع صحفيتين لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى معلمتين مقدسيتين لتسليمهن قرارات منع السفر.