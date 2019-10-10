الجيش يطمئن الجزائريين بإجراء انتخابات آمنة ومطمئنة

محمد إبراهيم (الجزائر)

تعهد الجيش الجزائري بحماية وتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، معتبرا أن الأقنعة سقطت عن دعاة الفتنة.

وقالت مجلة الجيش، الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية بالجزائر، في افتتاحية عددها الجديد إن «الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، ستكون مختلفة تماما عن كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهذا في ظل معطيات إيجابية وغير مسبوقة»، مؤكدة أن الجيش اتخذ كافة الإجراءات لإتمام انتخابات آمنة ومطمئنة.

وأضافت «أن أهم هذه المعطيات وأكثرها دلالة الموقف التاريخي المشرف للجيش الجزائري الذي انحاز منذ البداية لإرادة الشعب ورافق مسيراته وضمن سلميتها، ودعم العدالة في محاربة المفسدين وتحييد العصابة التي عاثت في البلاد فسادا ونهبا لمقدراتها وحاولت جعل البلاد رهينة لمآربها، إلى جانب تحديد معالم طريق إجراء رئاسيات حرة ونزيهة وشفافة، وتوفير كل الظروف التي تسهم في إنجاحها والاحتكام لإرادة الشعب، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد».ودعت المجلة الإعلام إلى المساهمة في صنع صفحة ناصعة البياض في تاريخ الجزائر، وطالبتهم بتحري الصدق والموضوعية في نقل الأحداث.

ولأول مرة في انتخابات الرئاسة الجزائرية يتخلى الجيش عن دعم أحد المرشحين، إذ أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع أكثر من مرة أنه لا طموحات سياسية للجيش وقادته، كما أنه لا يوجد مرشح للجيش.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أمس عن أن 136 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات الترشح للرئاسة، إلا أن أحدا منهم لم يقدم بعد ملفه كاملًا.

ومن بين أبرز المرشحين المحتملين رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي وعبد الرحمن عرعار رئيس المنتدى المدني للتغيير.

من جانبه، قال صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إن ما سيفرزه الوضع بعد الرئاسيات، سيكون دعماً لاستقرار الجزائر.