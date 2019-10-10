تعديل وزاري في المغرب واستمرار وزيري المالية والخارجية

الرباط (رويترز) ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب أجرى تعديلا وزاريا امس لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما.

وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري.

واستقبل الملك محمد السادس بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها بتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل يخفّض عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيرا إلى 24.

ونشر موقع «هسبريس» المغربي أسماء الوزراء، ومن بينهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية.

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