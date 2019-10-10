أزمة الوقود تشل صنعاء والميليشيات تتاجر بالمعاناة

صنعاء (وكالات)

قررت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس إغلاق كافة محطات الوقود في صنعاء، والإبقاء على 4 محطات خاضعة لسيطرتها للعمل بالتناوب. وحددت كميات لملاك السيارات والحافلات على مدار ستة أيام، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع. وأوضحت مصادر أن المحطات تفتح من الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط.

وتفاقمت أزمة الوقود في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بعد الإعلان عن رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة. ورفعت الميليشيات الأسبوع الماضي أسعار مشتقات الوقود بنسبة تزيد على 30 في المئة. وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للميليشيات، أكدت مصادر لقناة «العربية» وجود بواخر محملة بمشتقات الوقود في طريقها إلى ميناء الحديدة. وأفادت مصادر أن ناقلة نفط تحمل اسم «ديستى بوشتي» وصلت إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 9960 طنا من البنزين، و11300 طن من الديزل.

إلى ذلك، استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر خلال لقائه في واشنطن مع عدد من كبار مستشاري ومشرعي الكونجرس الأميركي الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م وما تسببت به من تدهور كارثي للوضع الإنساني. وتطرق إلى انتهاكات الميليشيات الجسيمة ضد أبناء الشعب اليمني، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات طال النساء والأطفال وخطف واعتقال وقتل المعارضين لها، وزراعتها لأكثر من مليون لغم بشكل عبثي وعشوائي في جميع مناطق اليمن والتي تسببت في تشويه وقتل كثير من الأبرياء، مبيناً أن الميليشيات مارست عملية تدمير ممنهج لقطاع التعليم وعملت على تجنيد الأطفال، مستغلةً الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي فرضتها في مناطق سيطرتها.