«الوطني الكردستاني» مستعد لحل المشاكل العالقة

باسل الخطيب (أربيل) رأى المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» أن الأرضية ملائمة، لحل‏ المشاكل العالقة بين كردستان والحكومة المركزية عن طريق الحوار الجدي والمسؤول وفق الدستور. وأكد أهمية سلمية التظاهرات، في سبيل الإصلاح الجذري ومواجهة الفساد، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الخدمات، وقال: «إن التظاهر حق مشروع، وإن العنف عمل غير مقبول من أي جهة‏ كانت، وهو يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق وانحراف التظاهرات عن مسارها وإضاعة الأهداف الحقيقية للمتظاهرين«.

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