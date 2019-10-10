رفع سعر خام البصرة

سنغافورة (رويترز) أظهرت وثيقة تسعير، أمس، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف، لشهر نوفمبر، إلى آسيا بمقدار 80 سنتاً إلى 2.45 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، مقارنة مع الشهر السابق. وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته، عند خصم قدره 0.70 دولار للبرميل من متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بارتفاع 55 سنتاً.

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