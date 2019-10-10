إعادة 4 آلاف عائلة نازحة إلى ديالى

بغداد (الاتحاد) وافقت الجهات الأمنية العليا في محافظة ديالى، على عودة 4000 عائلة نازحة إلى ديارها شمال شرق بعقوبة‏، وقال مصدر أمني عراقي: ‏»إن الجهات الأمنية العليا وافقت على عودة 4 آلاف عائلة نازحة إلى ديارها في المناطق المحررة في ديالي». وأضاف: «إن ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة، أولى المناطق المشمولة بعودة‏ الأسر النازحة، بالتنسيق مع قيادة العمليات، حيث تم الاتفاق على عودة 800 أسرة نازحة إلى الناحية والقرى المحيطة بها، بعد إكمال عملية تمشيط المنطقة، من أجل تهيئة الأجواء الأمنية الملائمة للأسر العائدة».

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