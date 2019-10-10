شرطة نينوى تعيد المفصولين

بغداد (الاتحاد) أعلن قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد نامس عن إعادة كافة المفصولين والمطرودين من منتسبي الشرطة المحلية في محافظة نينوى. وقال: بناء على توجيهات وزير الداخلية تم تبليغ جميع المفصولين والمطرودين المشمولين بالفقرة الواردة من قانون الموازنة العامة الاتحادية بمراجعة اللجنة المشكلة في مقر قيادة شرطة نينوى السابق (منطقة الدواسة) ومعهم استمارة المعلومات والمستندات الثبوتية.

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