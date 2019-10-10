كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يُدين العدوان التركي على شمال سوريا.. ويُطالب بالوقف الفوري للعدوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات العدوان التركي السافر على مناطق شمال شرق الجمهورية العربية السورية والذي بدأ اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019م، وقال رئيس البرلمان لعربي إن هذا العدوان يُعد تعدياً سافراً على سيادة واستقلال دولة عربية، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلاقات حُسن الجوار.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذا العدوان التركي المُدان والمرفوض يُعد تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عاجلة لإلزام الجمهورية التركية بالوقف الفوري لهذا العدوان وسحب قواتها من جميع الأراضي السورية.

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كما حمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وعواقبه الوخيمة والمتمثلة في زيادة المعاناة الإنسانية للمدنيين السوريين وتهجيرهم وتدهور الأوضاع في هذ المناطق وخلق موجة جديدة من اللاجئين وزيادة نشاط الجماعات الإرهابية، وتعطيل مسار العملية السياسية في سوريا.

ودعا رئيس البرلمان العربي قوات المعارضة السورية إلى عدم المشاركة في هذا العدوان الآثم الذي يستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.