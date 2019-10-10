كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جو بايدن يدعو لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، اليوم الأربعاء، إلى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيداً لعزله، وذلك في أول انتقاد شديد اللهجة منه لتصرفات الرئيس الجمهوري.

وقال بايدن في خطاب ضمن حملته الانتخابية "على مرأى ومسمع من العالم والشعب الأمريكي، حنث دونالد ترامب باليمين الذي أداه لدى توليه منصبه وضلل هذه الأمة وأتى بأفعال توجب مساءلته". وأضاف: "لا بد من مساءلته حفاظاً على دستورنا وديمقراطيتنا ونزاهتنا".