إدانات دولية للعدوان التركي على سوريا

أعربت دول عربية ودولية عن إدانتها واستنكارها للهجوم التركي على شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل مدنيين اثنين جراء الهجوم.

ومن الدول التي أدانت العدوان التركي:

مصر

نددت وزارة الخارجية المصرية بالهجوم، ووصفته بأنه "اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

رئيس المفوضية الأوروبية

حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا على ضبط النفس، ووقف عمليتها العسكرية.

وقال: "إذا كانت الخطة تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، فإن عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن".

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حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنه يأمل أن تكون عمليات تركيا في سوريا موزونة ومتناسبة.

ألمانيا وفرنسا

قال وزير الخارجية هايكو ماس، إن العملية التركية قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وقد تعزز تنظيم داعش، وحث أنقرة على وقف العملية.

فيما قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أميلي دو مونشالان، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي.

وذكرت أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بالتوغل.

إيطاليا والدنمارك

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الأذى بالمدنيين.

فيما كتب رئيس الوزراء الدنمركي يبي كوفو على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا. في رأيي، هذا قرار مؤسف وخاطئ قد تكون له تداعيات خطيرة على المدنيين وجهود محاربة تنظيم داعش. على تركيا التحلي بضبط النفس. الدنمرك على اتصال وثيق بالحلفاء بهذا الشأن".

هولندا

من جانبه، استدعى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، السفير التركي لدى بلاده، وقال: "هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا. ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه".