مفارقات منافسي الرجاء والوداد في أبطال إفريقيا.. الأخضر وآخر لقبين.. الأحمر وآخر نهائيين

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع كل من الرجاء والوداد، في مجموعتين قويتين، إذ يواجه الفريق الأخضر في المجموعة الرابعة، الترجي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، ثم فيتا كلوب الكونغولي، بينما يصطدم بطل المغرب، في المجموعة الثالثة بأندية، اتحاد العاصمة الجزائري، وما ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ثم بيترو أتليتيكو الأنغولي.

* الرجاء.. وآخر لقبين قاريين

وضعت القرعة، الرجاء الرياضي، في مواجهة مع الترجي وفيتا كلوب، وهما الفريقان اللذان شكلا آخر تتويجين قاريين للنسور الخضر، حيث هزم الفريق البيضاوي فيتا كلوب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، في النسخة قبل الماضية، بينما تغلب على الفريق التونسي في نهائي السوبر الإفريقي، مارس الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبالنسبة للمواجهات المباشرة للرجاء ضد فرق مجموعته، خاض خمس لقاءات ضد الترجي، فاز بمباراتين، إحداهما بركلات الترجيح سنة 1999، والتي منحته آخر لقب في دوري الأبطال، وخسر مباراة واحدة، في حين تعادل في مواجهتين.

وفي صدامه مع فيتا كلوب، تميل الكفة لهذا الأخير، بعدما فاز بمباراتين من أصل أربع، بينما حسم الرجاء لقاء وحيدا، وانتهت مباراة أخرى بلا غالب ولا مغلوب.

أما شبيبة القبائل، فيتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز، بانتصار لكل منهما، من مباراتين جمعتهما، في نسخة دوري الأبطال لعام 2006، حيث تغلبت الشبيبة ذهابا بثلاثة أهداف لواحد، وفاز الرجاء إيابا بهدف نظيف، غير أن فوزه لم يكفيه لبلوغ دور المجموعتين، باعتبار تفوق الفريق الجزائري في مجموع اللقاءين.

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*الوداد.. وآخر نهائيين في دوري الأبطال

وما قيل عن مفارقات الرجاء مع خصومه في دور المجموعات، يقال على الوداد، إذ وضعته القرعة مع ناديين، تجاوزهما في نصف نهائي المسابقة، في طريقه إلى آخر مباراتين نهائيتين.

ففي نسخة 2017، والتي توج الوداد بطلا لها، اصطدم الفريق الأحمر في المربع الذهبي، باتحاد العاصمة، ونجح في عبوره، بعدما تعادل معه سلبا، في لقاء الذهاب بالجزائر، قبل أن ينتصر عليه إيابا بثلاثة أهداف لواحد.

كما تجاوز الوداد في نصف نهائي الدورة الماضية، ماميلودي صن داونز، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، بالرباط، في مباراة الذهاب، والعودة بالتعادل السلبي من جنوب إفريقيا في الإياب.

ويتفوق الوداد في تاريخ مبارياته المباشرة مع منافسيه، حيث تغلب في مناسبتين من أصل ست لقاءات قارية جمعته باتحاد العاصمة، مقابل تعادلين، وخسارة وحيدة، كما حسم أربع لقاءات لصالحه من أصل 8 جمعته بصان داونز، في حين فاز هذا الأخير بمباراتين، وكان التعادل سيدا للموقف في مواجهتين.