الرئيس المصري يبحث مع نظيره العراقي العدوان التركي.. والكويت: تهديد للأمن والاستقرار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 صباحًا, 10 أكتوبر 2019 م
المناطق - الرياض
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، من الرئيس العراقي برهم صالح، تم خلاله التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا،
والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورًا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إنه تم التوافق، خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.
وفي السياق، أكدت الكويت اليوم أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة, داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن “العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي الذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري”.
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