"سوريا الديمقراطية": غارة تركية تطال سجنا لمحتجزي داعش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، أن غارات نفذتها تركيا طالت سجنا يضم محتجزين لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت عبر تغريدة على تويتر، دون ذكر مزيد من التفاصيل: "أحد السجون التي تضم محتجزي تنظيم داعش الإرهابي أصيب في ضربة جوية".
وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عدوانا في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي"، الأمر الذي قوبل بعاصفة إدانات دولية.
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