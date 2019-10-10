شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لم نعط الضوء الأخضر للتوغل التركي في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الأربعاء) إن بلاده لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سورية، لكنه أضاف أن أنقرة لديها «مخاوف أمنية مشروعة» وأن الرئيس دونالد ترمب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى. وفي مقابلة مع شبكة (بي.بي.إس) رفض بومبيو المخاوف بشأن نهوض تنظيم داعش الإرهابي من جديد.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الأربعاء) إن بلاده لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سورية، لكنه أضاف أن أنقرة لديها «مخاوف أمنية مشروعة» وأن الرئيس دونالد ترمب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى. وفي مقابلة مع شبكة (بي.بي.إس) رفض بومبيو المخاوف بشأن نهوض تنظيم داعش الإرهابي من جديد.

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