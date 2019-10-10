شكرا لقرائتكم خبر عن أوردغان تحت طائلة العقوبات الأمريكية.. وسيناتور ديمقراطي: تركيا ستدفع ثمناً كبيراً لمهاجمتها الأكراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن، اليوم (الأربعاء) عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سورية. ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترمب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترمب، ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي. في حين قال الديموقراطي هولن أن «تركيا يجب أن تدفع ثمناً كبيراً لمهاجمتها شركائنا الأكراد السوريين» مشيراً بذلك إلى قوات حماية الشعب الكردية التي شاركت القوات الأمريكية محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية.

كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن، اليوم (الأربعاء) عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سورية. ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترمب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترمب، ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي. في حين قال الديموقراطي هولن أن «تركيا يجب أن تدفع ثمناً كبيراً لمهاجمتها شركائنا الأكراد السوريين» مشيراً بذلك إلى قوات حماية الشعب الكردية التي شاركت القوات الأمريكية محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية.

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