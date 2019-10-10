شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: «النهضة» يتقدم في الانتخابات البرلمانية.. والقروي ثانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) قالت مفوضية الانتخابات في تونس اليوم (الأربعاء) إن حزب حركة النهضة فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بحصوله على 52 مقعداً في البرلمان، في حين حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217. وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد الماضي، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.

قالت مفوضية الانتخابات في تونس اليوم (الأربعاء) إن حزب حركة النهضة فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بحصوله على 52 مقعداً في البرلمان، في حين حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217. وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد الماضي، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.

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