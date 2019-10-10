الكويت: الهجوم التركي تهديد للأمن ولاستقرار المنطقة

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جدة - خالد شويل - رويترز (الكويت) نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الهجوم التركي على شمال شرق سورية اليوم (الأربعاء) يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن «العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سورية تعد تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة». ودعا المصدر كافة الأطراف إلى «الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها».

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الهجوم التركي على شمال شرق سورية اليوم (الأربعاء) يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن «العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سورية تعد تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة». ودعا المصدر كافة الأطراف إلى «الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها».

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