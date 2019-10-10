شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: تركيا يجب أن تتوقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم (الأربعاء) بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سورية، قائلاً إنها «يجب أن تتوقف». وأعلن في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أنّ هذه العملية «تقوّض الجهود الأمنية والإنسانية للتحالف ضدّ تنظيم داعش، وقد تؤدي إلى الإضرار بأمن الاوروبيين».

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم (الأربعاء) بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سورية، قائلاً إنها «يجب أن تتوقف». وأعلن في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أنّ هذه العملية «تقوّض الجهود الأمنية والإنسانية للتحالف ضدّ تنظيم داعش، وقد تؤدي إلى الإضرار بأمن الاوروبيين».

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