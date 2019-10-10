شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سورية على السكان الأكراد بالمنطقة. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترمب: «سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك». وأضاف قائلاً: «فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون» وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي «أتمنى أن يتصرف بعقلانية».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سورية على السكان الأكراد بالمنطقة. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترمب: «سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك». وأضاف قائلاً: «فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون» وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي «أتمنى أن يتصرف بعقلانية».

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