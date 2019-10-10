شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سورية الديموقراطية تتصدى للهجوم التركي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) أعلن المتحدث باسم قوات سورية الديموقراطية «قصد»عن تصديها لهجوم بري شنته القوات التركية في شمال سورية اليوم (الأربعاء). وقال المسؤول الإعلامي للقوات مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إن «قوات سورية الديموقراطية في منطقة تل أبيض تصدت لهجوم القوات التركية البري»، مضيفاً «ليس هناك أي تقدم حتى الآن». وجاء ذلك بعيد إعلان تركيا بدء هجومها البري بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.

أعلن المتحدث باسم قوات سورية الديموقراطية «قصد»عن تصديها لهجوم بري شنته القوات التركية في شمال سورية اليوم (الأربعاء). وقال المسؤول الإعلامي للقوات مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إن «قوات سورية الديموقراطية في منطقة تل أبيض تصدت لهجوم القوات التركية البري»، مضيفاً «ليس هناك أي تقدم حتى الآن». وجاء ذلك بعيد إعلان تركيا بدء هجومها البري بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.

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