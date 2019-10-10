الرئيس العراقي: الهجوم التركي في سوريا يعزز قدرة الإرهابيين

اعتبر رئيس الجمهورية العراقي ​برهم صالح​ أن "العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا هي تصعيد خطير قد يعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم صفوفهم"، مشيرا الى ان "التوغل التركي سيؤدي إلى فاجعة إنسانية". ودعا صالح ​المجتمع الدولي​ إلى "تدارك الكارثة ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم".

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