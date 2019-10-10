أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن "تصدّر كلّ من حزب "النهضة" وحزب ​نبيل القروي​ "قلب تونس" نتائجَ ​الانتخابات​ التشريعيّة التي جرت الأحد المنصرم.

ونال "النهضة" 52 مقعداً و"قلب تونس" 38 مقعداً. وألغت الهيئة مقاعد من أحزاب وقائمات، بسبب "الإشهار السياسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب النهضة يحل أولا بـ52 مقعدا وحزب قلب تونس ثانيا بـ38 مقعدا في الانتخابات التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.