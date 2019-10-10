أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن "تصدّر كلّ من حزب "النهضة" وحزب نبيل القروي "قلب تونس" نتائجَ الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد المنصرم.
ونال "النهضة" 52 مقعداً و"قلب تونس" 38 مقعداً. وألغت الهيئة مقاعد من أحزاب وقائمات، بسبب "الإشهار السياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب النهضة يحل أولا بـ52 مقعدا وحزب قلب تونس ثانيا بـ38 مقعدا في الانتخابات التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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