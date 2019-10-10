اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلوا "اننا سنتدبر أمورنا بأنفسنا وسننهي بنجاح عملية نبع السلام التي لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
وعلق أوغلو على بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن العملية العسكرية التركية، وتوجه الى السعوديين بالقول:" لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصاً جياعاً والآن بأي وجه تعارضون عملية نبع السلام؟"
وفي وقت سابق رأت وزارة الخارجية السعودية أن "العدوان التركي على سوريا هو تعد سافر على سيادة واستقلال سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش اوغلوا تعليقا على بيان السعودية: بأي وجه تعارضون عملية نبع السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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