هاشم: مصلحة لبنان تقتضي التواصل المباشر مع سوريا

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "لبنان يتخذ الاجراءات اللازمة لعدم انتقال النازحين السوريين عبر البحر الى اوروبا"، معتبرا ان "لبنان ساهم بشكل كبير بتخفيف الاعباء عن الاوروبيين وهذه الورقة بيد لبنان الذي قد يقوم بخطوات اخرى تفتح المجال امام النازح السوري الى اوروبا وليتحمل عندها المجتمع الدولي مسؤولياته".
وفي حديث تلفزيوني اكد هاشم ان "رئيس الجمهورية ميشال عون بعث باشارات في موضوع النازحين"، مشيرا الى ان "مصلحة لبنان تقتضي التواصل المباشر مع سوريا".
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