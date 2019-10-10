أكّدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني، في تصريح تلفزيوني، بعد إنتهاء جلسة لجنة الإصلاحات في ​السراي الحكومي​، "أننا ناقشنا دفاتر الشروط بشكل عادي"، مشيرة الى أن "النقاط ليست كثيرة وأنهينا تقريبًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الطاقة بعد اجتماع لجنة الإصلاحات: أنهينا تقريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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