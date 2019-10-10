كيدانيان: القطاع السياحي سيكون المستفيد الاكبر من رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان

أكد وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان في حديث تلفزيوني أن "خطوة رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى ​لبنان​ ممتازة خصوصا في ظل ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان لان السائح الاماراتي طويل الاقامة في لبنان وقدرته الشرائية مرتفعة"، مشيرا الى ان "القطاع السياحي سيكون المستفيد الاكبر من رفع الحظر".



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